Уссурийский районный суд недавно рассмотрел дело студентки уссурийского филиала Дальневосточного университета путей сообщения, которая дала взятку преподавательнице за две курсовые работы. Приговора в отношении студентки суд выносить не стал и прекратил уголовное дело из-за деятельного раскаяния. Об этом написало деловое издание «Золотой Мост».



Как следует из материалов дела, студентка является разведённой матерью малолетнего ребёнка, училась на четвёртом курсе заочно и не успевала писать курсовые работы. Другие студенты рассказали ей, что одна из преподавательниц делает такие работы за обучающихся за деньги. В 2024 году студентка пришла к этой женщине. Договорились на 12 тысяч рублей, по 6 тысяч за каждую курсовую. Всю сумму студентка перевела преподавательнице на банковскую карту.



Позже студентка и преподавательница поругались, через некоторое время преподавательница уволилась. В 2025 году студентка решила сознаться в содеянном. Она показала полицейским переводы на карту бывшей преподавательницы и переписку со взяткополучательницей в своём телефоне. Но в итоге уголовное дело возбудили в отношении самой студентки.



Пока шло предварительное следствие, а затем рассмотрение дела в Уссурийском районном суде, студентка дала развёрнутые показания следователям. Они помогли изобличить бывшую преподавательницу в получении взятки. Что стало с «продажной» преподавательницей дальше, не сообщается.