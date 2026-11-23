Приморская краевая клиническая больница № 1 пополнила службу родовспоможения оборудованием почти на 50 миллионов рублей. Технику закупили по нацпроекту «Семья», она нужна для выхаживания новорождённых в тяжёлом состоянии и дополнительного оснащения родильных отделений.

Ключевое приобретение – аппарат для терапии оксидом азота, установленный в реанимации новорождённых родильного отделения № 1. Для отделения это новая технология: она помогает детям с повышенным давлением в сосудах лёгких.

Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации, кандидат медицинских наук Евгений Кокарев пояснил, что терапию применяют по показаниям при лёгочной гипертензии, в том числе при отдельных сердечно-сосудистых нарушениях. Метод снижает давление в лёгочной артерии и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а главное – аппарат вырабатывает оксид азота автономно из окружающего воздуха, без баллонов с готовой смесью.

Следить за состоянием маленьких пациентов круглосуточно помогут десять новых мониторов, их получили реанимации родильных отделений № 1 и № 2. Приборы регистрируют основные показатели жизнедеятельности и интегрированы с медицинской информационной системой, поэтому врачи видят изменения сразу и могут реагировать без задержки.

В операционном блоке родильного отделения № 1 появилась моечно-дезинфекционная машина для инструментов и лабораторных ёмкостей. Она снимает биологические загрязнения и готовит инструменты к стерилизации, без этого невозможно соблюсти требования безопасности хирургической помощи.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Алеся Ширковец отметила, что новая техника расширит возможности неонатальной помощи и выхаживания детей с тяжёлыми заболеваниями, включая малышей с экстремально низкой массой тела.

Правительство приморья уделяет особое внимание развитию системы здравоохранения и закупке нового оборудования. Нацпроект «Семья» поддерживает материнство и детство, в том числе через совершенствование медпомощи женщинам и новорождённым. В 2026 году для родильных домов и отделений Приморья поступило почти 400 единиц современного оборудования.

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