Дальневосточный леопард по кличке Leo 260M, ставший первым за полвека представителем своего подвида в Лазовском заповеднике, обживается на новом месте уверенно. Ошейник с него пока не сняли, но по упитанности и здоровому виду шерсти видно: с охотой у зверя всё в порядке, и перемещения ему не в тягость.

За этой историей стоит путь, который для мировой науки пока единственный в своём роде. Leo 260M – первый представитель подвида, возвращённый в дикую природу после реабилитации. Летом 2022 года истощённого котёнка-сироту обнаружили у границ «Земли леопарда», выходили в МРОО «Центр «Тигр»», а весной 2023 года окрепшего зверя выпустили в Уссурийский заповедник под управлением «Земли леопарда» в рамках программы транслокации. Оттуда Лео и отправился дальше на юг.

Хищник не просто приспособился к самостоятельной жизни – он активно расширяет границы своих владений, и Лазовский заповедник стал новой точкой на его маршруте. За последние 50 лет ни один дальневосточный леопард сюда не добирался, так что появление Leo 260M – событие для этих мест особенное.

Ошейник на пятнистой кошке пока остаётся, устройство помогает специалистам отслеживать перемещения и состояние зверя. Судя по тому, как выглядит Лео, дискомфорта ему это не доставляет, шерсть здоровая, сам он упитан, а значит, охота идёт успешно.