История участника специальной военной операции, который, по его словам, работал во владивостокской управляющей компании без официального оформления и остался без денег, дошла до надзорного ведомства. Прокуратура Приморского края начала проверку после публикации в соцсетях мужчина рассказал, что после увольнения ему не выплатили ни заработную плату, ни компенсацию за неиспользованный отпуск.

О ситуации стало известно в ходе мониторинга социальных сетей: жалоба участника СВО привлекла внимание надзорных органов.

«После прекращения работы ему не выплатили заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск», – говорится в сообщении ведомства.

Теперь эти слова предстоит либо подтвердить документами, либо опровергнуть.

Разбираться в обстоятельствах будет прокуратура Первомайского района Владивостока. Ей предстоит выяснить, на каких условиях мужчина трудился в управляющей компании, почему с ним не заключили трудовой договор и на каком основании его оставили без расчёта при уходе.

Если факты подтвердятся, надзорное ведомство примет соответствующие меры, от внесения представления об устранении нарушений до обращения в суд за взысканием задолженности. Защита прав участников СВО остаётся для прокуратуры одним из приоритетных направлений работы.