Автопарк муниципального предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке пополнили 11 специализированных машин. Ещё девять предприятие ожидает получить в ближайшее время.

Как сообщила администрация Владивостока, технику приобрели, чтобы повысить качество дорожных работ и сократить сроки их выполнения. Готовность поступивших машин к эксплуатации проверил исполняющий обязанности губернатора Приморского края Константин Шестаков.



Доставленная на базу дорожной службы партия включает мусоровозы, экскаваторы-погрузчики и тракторы со щёточным оборудованием и отвалами.



Следующая поставка предусматривает получение шести комбинированных коммунальных машин и двух грузовиков. Также предприятие ожидает один грузовой автомобиль, оснащённый краново-манипуляторной установкой.

Сотрудники предприятия начали знакомиться с доставленной техникой. Директор «Содержания городских территорий» Елена Кузнецова пояснила, что специалисты прежде работали с аналогичным оборудованием и имеют необходимый опыт его эксплуатации. После завершения приёмочных процедур и регистрации транспорта руководство намерено в максимально короткие сроки направить машины на выполнение работ.



Контроль за использованием техники планируют организовать через системы навигации и мониторинга ГЛОНАСС. Ими намерены оснастить каждую новую машину.