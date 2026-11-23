Бывший руководитель КГУП «Приморский экологический оператор» Андрей Сергеевич Боровский и его сообщник получили условные сроки за растрату более 650 тысяч рублей через фиктивное трудоустройство.

Как сообщила прокуратура Приморского края, экс-руководителю назначили четыре года лишения свободы с таким же испытательным сроком, второму подсудимому — три года с равным по продолжительности испытательным сроком. Суд удовлетворил иск о возмещении ущерба предприятию и на два года запретил обоим заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Приговор пока не вступил в законную силу. После получения его копии надзорное ведомство намерено проверить законность и обоснованность решения, а также наличие оснований для обжалования.



Суд установил, что с декабря 2024 года по май 2025 года руководитель начислял заработную плату местному жителю по предварительной договорённости. Оформленный сотрудник трудовые обязанности не выполнял.



Следственный комитет ранее уточнял, что знакомого директора устроили заместителем начальника управления по эксплуатации инфраструктуры. Согласно сообщению ведомства, полученными средствами фиктивный работник распоряжался по собственному усмотрению.



Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Преступную деятельность выявили и пресекли во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.



О задержании обоих фигурантов стало известно 21 мая 2025 года. Бывшего директора заключили под стражу. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 6,5 миллиона рублей наложили арест для обеспечения возмещения ущерба.