Врио губернатора Приморья Константин Шестаков поздравил приморцев с Днем матери.

Он подчеркнул, что этот праздник близок всем жителям и вызывает огромною благодарность за подаренную жизнь. Особые слова благодарности Константин Шестаков сказал многодетным матерям, которым край оказывает всестороннюю поддержку. Так, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года при рождении третьего или последующих детей семьи с тремя и более детьми могут получить до одного миллиона рублей на погашение ипотеки.

По данным на конец 2025 года, в Приморье проживает 24,2 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 80,6 тысячи детей.

«Я от всего сердца желаю всем мамам Приморского края крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Пусть для всех этот день будет добрым напоминанием о том, как важно говорить нашим мамам спасибо, радовать их своими успехами и просто быть рядом!», - поздравит врио губернатора Константин Шестаков.