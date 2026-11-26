Приморские муниципалитеты начали подводить итоги 2026 года, и главными достижениями стали проекты благоустройства. В Спасске-Дальнем преображается территория у центра народной культуры «Приморье», в Ханкайском округе обустроили школьные дворы и парк, а в Уссурийске взялись за контейнерные площадки.

В Спасске-Дальнем работы у центра «Приморье» уже на финишной прямой: там вырос детский комплекс в виде маяка, появились бетонные тропинки, освещение, качели и скамейки, выполнено озеленение.

«Получилось пространство, куда хочется приходить с семьёй, гулять вечером и встречаться с друзьями. А маяк стал не только украшением, но и новой точкой притяжения – особенно для детей», – прокомментировали в администрации муниципалитета.

Благоустройство ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Ханкайском округе ставку сделали на инициативное бюджетирование – «Молодёжный бюджет» и «Твой проект». Учащиеся школы № 2 села Камень-Рыболов выиграли в «Молодёжном бюджете» и получили зону отдыха с большим навесом от солнца, где можно проводить мероприятия, готовиться к экзаменам или просто отдохнуть.

«В текущем году победа в конкурсе «Твой проект» позволила провести благоустройство двора во Владимиро-Петровской школе. Школьный двор теперь заасфальтирован – это и безопасность детей, и чистота в любую погоду. Также, благодаря поддержке жителей в «Твоём проекте» в парке «Центральный» обустроены две стильные перголы с качелями. Идеальное место, чтобы отдохнуть или назначить встречу друзьям. Эти победы – результат прямого диалога муниципалитета и общества. Жители сами предлагают идеи, голосуют за них и контролируют реализацию», – уточнили в пресс-службе Ханкайского округа.

В Уссурийске обновляют площадки для сбора мусора: до конца года в округе появятся 76 контейнерных площадок для ТКО.

«Площадки возвели как на территории города, так и на сельских территориях. В Уссурийске построили 16 площадок, а на сельских территориях их появится 60: в сёлах Борисовка, Воздвиженка и посёлке Тимирязевский, сёлах Долины, Заречное и Каменушка, Линевичах, Утёсном и Красном Яре, Новоникольске и Степном, Пуциловке, Богатырке и Монакино, Корсаковке, Яконовке и Кроуновке, Раковке, Зелёной и Глуховке работы уже завершены. Еще шесть строят сейчас в Загородном. Для этих площадок приобретено более 100 контейнеров», – сообщили в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа.

Работы идут по нацпроекту «Экологическое благополучие». Ранее министр ЖКХ Приморья Олег Митрофанов сообщал, что благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды край в 2026 году получил более 960 миллионов рублей – это позволило реконструировать семь общественных пространств, включая центральную площадь в Уссурийске и сквер «Солнышко» в Арсеньеве.

На следующий год регион получил рекордную сумму, более миллиарда рублей. Средства пойдут на благоустройство пляжа «Вальтон» в Большом Камне, продолжение реконструкции озера Солёного в Находке, обновление площади Ленина в Дальнереченске, комплексное благоустройство центральной части Уссурийска, преображение территории у озера Черненко в Лесозаводске, обновление инженерного парка «Аскольд» и создание современного парка в Лучегорске.

Читайте наши материалы также в социальных сетях. Группа «АиФ-Приморье» в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram-канале и Max