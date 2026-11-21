С наступлением холодов число бытовых возгораний в Приморье вырастает в два-три раза, такой статистикой поделилось краевое МинГОЧС. За год в жилом секторе региона зафиксировано 1384 пожара, жертвами которых стали 103 человека, включая пятерых детей.

Главную причину сезонного всплеска специалисты видят в резкой нагрузке на электросети и отопительные системы, которая возникает с приходом морозов.

«За год в жилом секторе зафиксировано 1384 пожара. Трагически погибли на пожарах 103 человека, пятеро из них дети», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы снизить риски, гражданам советуют не пренебрегать базовыми правилами безопасности, а начать с проверки электропроводки, розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях и уличных постройках.

Отдельный запрет касается самодельных обогревателей. Несмотря на регулярные рейды и разъяснительную работу, часть приморцев продолжает пользоваться кустарными приборами, подвергая себя и соседей смертельной опасности. В ведомстве настаивают: экономия на заводском обогревателе несопоставима с ценой возможной трагедии.

Особое внимание уделено частному сектору с печным отоплением. Владельцам таких домов необходимо регулярно инспектировать печи и дымоходы. Чтобы не допустить возгорания сажи, дымоходы нужно чистить минимум раз в квартал, а обнаруженные трещины сразу заделывать глиняно-песчаным раствором.

По данным МинГОЧС, осенне-зимний период традиционно остаётся самым опасным для жилого сектора, и статистика прошлого года это подтверждает. Специалисты призывают приморцев отнестись к проверке проводки и отопительных систем как к обязательной процедуре, а не формальности.