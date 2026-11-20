Ученики старших классов из Владивостока, Уссурийска и Артёма провели день не за партами, а в мастерских колледжа имени Карбышева. Для них организовали День отрасли – практическое знакомство с профессиями, которые можно получить в этом учебном заведении. Ребята не просто наблюдали, они выполняли задания, с которыми ежедневно сталкиваются криминалисты, спасатели и операторы беспилотников.

На площадке правоохранительной деятельности школьники составляли фоторобот, снимали отпечатки пальцев и осматривали условное место происшествия. Они собирали улики, упаковывали их и заполняли протоколы, всё по правилам криминалистики. В тире ребята разбирали и собирали автомат, а также пробовали лазерный тренажёр для стрельбы.

Площадка пожарной безопасности и спасательного дела показала оборудование мастерской аварийно-спасательных работ. Школьники увидели, как отрабатываются действия в чрезвычайных ситуациях, познакомились с тренажёрами, скалодромом и оснащением газодымозащитной службы. Отдельные занятия посвятили тактической медицине и управлению беспилотниками.

«Мы пригласили школьников из разных муниципалитетов, чтобы они могли попробовать себя в деле. К мастер-классам подключились работодатели — те, с кем колледж тесно сотрудничает. Для ребят это возможность увидеть, как устроена будущая работа, и понять, подходит ли им профессия», – рассказала заместитель директора колледжа Альбина Спицына.

Правительство Приморья уделяет особое внимание профориентации школьников и практической подготовке студентов к будущим профессиям. Колледж имени Карбышева готовит специалистов по правоохранительной деятельности, юриспруденции, социальной работе, пожарной безопасности, защите в ЧС, экологической безопасности и эксплуатации БПЛА. Обучение построено на практике, студенты занимаются в специализированных мастерских и общаются с будущими работодателями ещё во время учёбы.

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