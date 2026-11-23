Во Владивостоке подходит к концу обустройство объездного проезда, который соединяет торговый центр «Китай-город» с улицей Снеговой. На участке протяжённостью 1100 метров дорожники заменили пыльную грунтовку двумя слоями асфальта и сейчас асфальтируют примыкания, сообщила администрация города.

Этот маршрут подготовили как альтернативный путь для автомобилистов на период предстоящей реконструкции Рудневского моста. Водители уже пользуются дорогой.

Укладке асфальта предшествовала масштабная подготовка территории. По словам Елены Кузнецовой, директора муниципальной службы «Содержание городских территорий», специалисты подготовили дорожное основание, установили лотки для отвода воды и перепускные трубы. Помимо этого, они перенесли инженерные сети и выполнили другие сопутствующие работы.



Финансирование благоустройства двух объездных направлений — через «Китай-город» и по улице Дальней — обеспечило правительство Приморского края.



Завершить реконструкцию Рудневского моста намерены до конца 2029 года. Проект предусматривает снос существующего сооружения и строительство на его месте нового моста с четырьмя полосами движения и тротуарами.