Во Владивостоке сотрудники «Владсвета» начали устанавливать новогоднюю иллюминацию на городских улицах. Завершить монтаж специалисты намерены до 10 декабря, сообщила администрация Владивостока.



Первой площадкой для размещения праздничного освещения стал Океанский проспект, где рабочие уже развешивают украшения. Основную часть световых элементов специалисты планируют расположить вдоль улиц в центре города.



Следующим этапом работ в ближайшие дни должен стать монтаж на улицах Семёновской и Светланской. Для оформления этих улиц сотрудники предприятия намерены использовать светящиеся композиции, изображающие колокольчики, снеговиков и фейерверки. После этого специалисты планируют перейти к установке украшений на остальных улицах Владивостока.



Городская администрация обратилась к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим на участках, где сотрудники «Владсвета» проводят монтажные работы.