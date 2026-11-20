Во Владивостоке благоустройство площади Семёновской намерены начать до конца 2026 года, а полностью завершить проект — в 2027 году. Как сообщила пресс-служба «МЦУ Владивостока» со ссылкой на врио мэра Кирилла Хижинского, работы станут вторым, заключительным этапом благоустройства улицы Мордовцева.

Проект предусматривает установку трёх современных остановочных павильонов, обустройство удобных платформ, клумб и мест для отдыха.



Подрядчика для выполнения работ рассчитывают определить в ближайшее время. Основную строительную часть намечают выполнить с декабря по февраль. После наступления тёплой погоды на территории намерены высадить молодые деревья и кустарники.



Реализовать проект позволяет поддержка банка «ВТБ». В 2025 году банк уже помог благоустроить улицу Мордовцева, которую преобразовали в комфортную пешеходную зону.