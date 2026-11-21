Отделение Социального фонда России по Приморскому краю проактивно оформило единое пособие на почти пять тысяч новорождённых. Родителям не пришлось ни писать заявление, ни заново проходить оценку нуждаемости – выплату назначили автоматически, опираясь на данные ЗАГС о появлении ребёнка и на уже действующие назначения для старших детей.

Механизм работает так, фонд видит по сведениям ЗАГС, что в семье родился ещё один ребёнок, и устанавливает пособие в том же размере, в каком оно уже положено другим детям.

«Родителям не нужно подавать заявление и проходить оценку нуждаемости заново. Решение принимается на основании сведений, которыми фонд уже располагает. Если в семье несколько детей и сроки назначений у них разные, период для малыша определят по последнему из уже действующих назначений», – отметила руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.

Выплата устанавливается на тот же срок, что и у старших детей. Единое пособие можно получать до достижения ребёнком 17 лет. Его размер зависит от среднедушевого дохода семьи и составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка – в Приморье в 2026 году он равен 21 861 рублю.

«Как мама двоих детей, я уже знакома с процедурой оформления единого пособия. С рождением второго ребёнка была готова снова подавать заявление через Госуслуги и ждать решения. Но выплата была назначена автоматически в течение нескольких дней после регистрации рождения. Пособие на новорождённую малышку Александру установили в размере 100% от прожиточного минимума, как и на старшую дочь, поскольку уровень дохода нашей семьи не изменился. Это действительно удобный и логичный механизм поддержки», – рассказала жительница Владивостока Мария Дарюнина.

Если ранее пособие как беременной не назначалось, деньги придут в течение пяти рабочих дней с момента назначения; если мама уже получала выплату в период беременности, она поступит в привычную дату – 3 числа месяца, следующего за месяцем установления пособия на ребёнка. Когда старшие дети единое пособие не получают, заявление придётся подать самостоятельно – через Госуслуги, клиентскую службу отделения СФР по Приморскому краю или МФЦ, тогда выплату назначат по общим правилам с оценкой нуждаемости.