Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» приморцы смогут обратиться к главе государства и рассказать о том, что их волнует. Эфир состоится 10 декабря в 19:00 по владивостокскому времени. Президент подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Обращения граждан помогают привлекать внимание к проблемам регионов и находить пути их решения. Так, по итогам прямой линии 2025 года уже рассмотрено более 80% поступивших вопросов в Приморье. После обращений жителей восстановили водоснабжение в Раздольном, устранили опасные дорожные дефекты во Владивостоке и Артёме. В Прохладном установили знаки и настроили камеры, чтобы грузовики не объезжали пункты весового контроля по сельским дорогам. В Уссурийске вопросы защиты населения от паводков взяли на постоянный контроль.

На прошлогодней программе также поднимались вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг и поддержки семей с детьми. В частности, Владимир Путин подчеркнул необходимость помогать семьям, у которых расходы на ЖКХ превышают 22% дохода. В Приморье для малоимущих граждан и некоторых категорий пенсионеров региональный стандарт максимально допустимых расходов на коммунальные услуги снизили с 22% до 10%. Кроме того, в крае действует комплекс мер поддержки семей с детьми, помощь от государства получают около 125 тысяч приморских семей.

Приём вопросов для новой программы начался сегодня, 27 ноября, в 07:00 и продлится до окончания эфира 10 декабря. Отправить текстовое или видеосообщение можно через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также чат-бот в мессенджере МАХ — max.ru/moskvaputinu. Обращения также принимают на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), по СМС и ММС на номер 0-40-40 и по бесплатному телефону 8-800-200-40-40. Для звонков из-за рубежа предусмотрены номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Задать вопрос можно и через специальное мобильное приложение, подробности размещены на сайте программы.