В Приморье стартовало подведение предварительных итогов социально-экономического развития за 2026 год. В течение месяца регион представит результаты по ключевым направлениям от экономики, инвестиций и инфраструктуры до образования, здравоохранения, соцподдержки, культуры и спорта. Отраслевые данные уже позволяют оценить масштаб перемен.

За первое полугодие объём инвестиций в основной капитал Приморья составил 217,4 миллиарда рублей, а за девять месяцев внешнеторговый оборот края вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года. Особенно заметным стало благоустройство: в проект «Большое благоустройство» включили 828 объектов и инициатив с финансированием около четырёх миллиардов рублей, более чем вдвое больше, чем годом ранее. К 13 ноября работы завершили на 765 объектах.

Развивалась и образовательная инфраструктура: колледжи Приморья предоставили 10 736 бюджетных мест в рамках приёмной кампании, а новое оборудование получили 435 образовательных организаций края. В течение года значительное внимание уделяли социальной поддержке жителей, системе здравоохранения, возможностям для молодых семей, модернизации спортивных и культурных объектов.

Итоги года подводятся на фоне смены управленческой команды, в октябре Президент России Владимир Путин назначил Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

На встрече с главой государства Шестаков обозначил приоритеты работы – развитие экономики и привлечение инвестиций, кадровую и молодёжную политику, комплексное строительство, общественный транспорт и благоустройство, а также поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Константин Шестаков заявил, что продолжит курс развития Приморья, сформированный при Олеге Кожемяко, который перешёл на федеральный уровень – стал заместителем Председателя Правительства России и полномочным представителем Президента в Дальневосточном федеральном округе.

В первые недели в новой должности врио губернатора включился в решение оперативных вопросов жизнеобеспечения территорий и рассмотрение перспективных инвестиционных и инфраструктурных проектов. В ближайшие недели отраслевые итоги помогут не только оценить уходящий год, но и определить задачи развития края на 2027-й.

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