Приморский край выделяет на сладкие новогодние подарки более 71 млн рублей, чуть меньше, чем годом ранее, но и детей стало меньше. При этом вес подарка снизился с 650 до 500 граммов, а количество конфет с 42 до 35.

Экономия видна и в деталях техзадания: помадных конфет станет на 5 меньше, желейных на 1, карамельных на 2, а тёмная шоколадка уменьшится со 100 до 65 граммов. Поставщика планируют определить 7 декабря, а отгрузить подарки он должен с 20 по 28 декабря. На «Приморский кондитер» косвенно указывают перечисленные в задании желейные конфеты на агар-агаре и тёмный шоколад с морской капустой, вероятно, несмотря на смену губернатора, поставщик останется прежним. Всего закуплено 170 тысяч подарков по 420 рублей каждый.

В прошлом году на 173 тысячи наборов край заложил более 72 млн рублей, и поставлял их тот же «Приморский кондитер». Обычно поставщика начинают искать в начале ноября, но в этот раз с закупкой затянули.

Администрация Владивостока озаботилась своими подарками заранее, поиск поставщика объявили ещё в августе, а в сентябре нашли. Контракт на 3000 наборов достался ИП Березиной Екатерине Исаевне из Перми, которая руководит компанией по оптовой торговле сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями. Стартовую цену в 2 700 000 рублей подрядчик снизил до 2 038 500 рублей на 24,5%, а исполнить контракт нужно до 25 декабря.

Мэрские наборы заметно тяжелее губернаторских, целый килограмм и 75 конфет – 4 шоколадные, 11 вафельных четырёх видов, 18 пралиновых шести видов, 37 помадных восьми видов и 9 карамелек трёх видов, правда, упаковка проще – полиэтилен с яркой раскраской вместо коробки. Получат их ребята из многодетных семей и семей, нуждающихся в социальной поддержке, дети участников СВО, а также победители олимпиад и конкурсов. Губернаторские подарки вручают дошколятам от трёх лет, ученикам первых–четвёртых классов и детям из краевых учреждений соцобслуживания.