За январь-октябрь 2026 года налогоплательщики Приморья перечислили в бюджеты всех уровней 335,0 млрд рублей. По данным УФНС России по Приморскому краю, это на 38,2 млрд рублей, или на 12,8%, больше, чем за десять месяцев 2025 года. В сумму вошли налоги, сборы и другие обязательные платежи, за которые отвечает Федеральная налоговая служба.



Больше всего денег принёс налог на доходы физических лиц — на него пришлось 31,8% всех поступлений. Следом идут налог на добавленную стоимость с долей 22,9% и налог на прибыль организаций — 21,0%.



Вместе платежи по специальным налоговым режимам, акцизы и имущественные налоги дали ещё 17,3% общей суммы. В разбивке, которую представило управление, доля специальных налоговых режимов составила 6,2%, акцизов — 5,5%, имущественных налогов — 5,6%.



В федеральную казну поступило 123,5 млрд рублей. Налоговое ведомство сообщило, что по сравнению с январём-октябрём 2025 года сумма выросла на 22,5 млрд рублей, или на 22,5%. Эти показатели роста приводит УФНС.



Краевой и местные бюджеты, которые вместе составляют консолидированный бюджет Приморского края, получили 211,5 млрд рублей. По подсчётам управления, это на 15,6 млрд рублей больше, чем за первые десять месяцев прошлого года. Рост ведомство оценило в 8,0%.



Из этих денег 174,1 млрд рублей поступили в краевой бюджет. Как сообщило УФНС, сумма превысила результат января-октября предыдущего года на 12,5 млрд рублей. Указанный налоговиками рост в процентах составил 7,1%.



Местные бюджеты получили 37,4 млрд рублей. По данным управления, муниципальная казна пополнилась на 3,1 млрд рублей больше, чем за десять месяцев 2025 года. В процентном выражении прибавка, согласно сообщению ведомства, достигла 9,0%.



УФНС также отметило, что за счёт налогов бюджеты разных уровней получают доходы, необходимые для решения государственных и муниципальных задач. Налоговые органы Приморья продолжают следить за тем, чтобы обязательные платежи поступали в бюджетную систему Российской Федерации в полном объёме.