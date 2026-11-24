В кампусе ДВФУ на острове Русский готовят к запуску четыре падел-корта — два парных и два одиночных. Идея появилась не в кабинетах: студенты сами обратились к ректору, и тот поддержал инициативу. Теперь в спортивном парке появятся площадки, где можно будет играть свободно, заниматься физкультурой и тренироваться в секциях.

Падел – гибрид тенниса и сквоша, ракетки без струн, мячи с небольшим давлением, а главное стены. Площадку огораживают стеклянными панелями и сеткой, и мяч после отскока остаётся в игре. Розыгрыши получаются дольше, а освоить правила можно за одно занятие. Подача выполняется снизу, поэтому новички чувствуют себя уверенно с первых минут. Неудивительно, что этот вид спорта стремительно набирает популярность по всему миру, а Международная федерация падела объединяет десятки стран.

В ДВФУ корты уже смонтированы, стеклянные ограждения и сетка на месте, покрытие готово к эксплуатации. Для кампуса это первый объект под падел, и в вузе рассчитывают, что он разгрузит существующие спортсооружения, где по вечерам выстраивается очередь.

«Наши студенты очень хотели падел-корты, и это желание понятно. Падел сегодня один из самых стремительно развивающихся видов спорта в мире. Это зрелищная игра с простыми правилами, которая подходит как новичкам, так и опытным игрокам. В него играют вчетвером или вдвоём, а значит, это ещё и отличный способ провести время с друзьями. Надеемся, что новые корты станут любимым местом отдыха и спорта в кампусе», ­– отметил начальник отдела управления и содержания спортивных сооружений Сергей Субботин.

Помимо свободных игр, на кортах будут проходить учебные занятия и тренировки в университетских секциях, а в тёплое время года падел планируют включить в программу департамента физического воспитания. Здесь же собираются проводить студенческие турниры и межвузовские состязания, включая дальневосточные этапы всероссийской студенческой падел-лиги.

«Падел – это тренд, и я уверен, что студентам будет интересно. Кроме того, Федерация падела России ведет диалог с Министерством просвещения о включении данного направления в школьную программу в формате четвертого или дополнительного урока физкультуры. Корты ДВФУ могут стать одним из мест для занятий наших будущих студентов», – добавил Сергей Субботин.

Отметим, что современная спортивная инфраструктура является частью бренда университета. В кампусе находятся теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, полноразмерный футбольный стадион вместимостью в несколько тысяч зрителей, тренировочные поля и спортплощадки, велодорожки.

В 2024 году по отдельному поручению президента России Владимира Путина Дальневосточный федеральный университет также вошёл в программу строительства кампусов мирового уровня в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Помимо новых общежитий вторая очередь кампуса будет включать один из самых больших тренажёрных залов в регионе площадью 703 квадратных метра с единовременной вместимостью около 175 человек, который оснастят оборудованием для силовых, функциональных тренировок и развития выносливости. Работу по данному направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.