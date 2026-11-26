Почему одни жители дальневосточных портовых городов остаются, а другие собирают вещи, этим вопросом займутся социологи ДВФУ. Исследование получило грант Российского научного фонда и рассчитано на два года: за это время учёные выяснят, как портовая инфраструктура и морская специализация влияют на миграционные настроения.

Итогом работы станет аналитическая модель локальной идентичности – инструмент, который поможет региону разрабатывать меры по снижению оттока населения. Для Дальнего Востока, где удержание людей и развитие территорий остаются приоритетом, важно понимать, что именно заставляет человека остаться или уехать. Полученные данные позволят учитывать запросы местных сообществ при разработке региональных и муниципальных программ.

Возглавит коллектив кандидат социологических наук, доцент Департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Анна Винокурова.

«Для нас тема локальных сообществ не новая. Ранее мы с коллегами изучали мигрантские и метисные сообщества, жителей посёлков городского типа и малых городов. Теперь мы обращаемся к новому исследовательскому ракурсу – дальневосточным портовым поселениям. Мы запланировали провести социологические исследования во Владивостоке, Находке, Посьете и на территории Ванино – Советская Гавань. Эти территории отличаются по размеру, административному статусу и характеру портовой специализации, что позволит сопоставить разные модели жизни и развития дальневосточных портовых поселений», – отмечает руководитель исследования Анна Винокурова.

Полевой этап будет масштабным, не менее 50 интервью с жителями разных поколений и профессий, не менее 20 экспертных бесед с представителями администраций, культуры, образования, бизнеса и портовых профессий, а также около шести фокус-групп с активными участниками сообществ. Параллельно учёные проанализируют демографию и социально-экономические данные, динамику численности населения, миграционную подвижность, занятость и транспортную доступность территорий.

Отдельный пласт – восприятие пространства: какие места жители считают важными, где проходят границы их привычной территории, что рождает чувство принадлежности или отчуждения. Для этого исследователи изучат местные СМИ и соцсети, городскую символику, фотографии и составят карты представлений жителей о своих поселениях. Это поможет проследить, как портовая специализация и опыт переездов влияют на связь человека с местом.

Результаты пригодятся при разработке политики развития портовых территорий, укрепления местных сообществ и снижения рисков демографического оттока. Проект «Локальная идентичность жителей дальневосточных портовых поселений как механизм социальной и пространственной мобильности» стартует в 2027 году и продлится два года: первые результаты появятся в конце первого года, итоги подведут в 2028-м.

Отметим, что повышение качества образования в ДВФУ неразрывно связано с постоянно развивающейся инфраструктурой университета. В 2024 году по отдельному поручению Президента России Владимира Путина Дальневосточный федеральный университет вошёл в программу строительства кампусов мирового уровня в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Вторая очередь кампуса ДВФУ включит новый комплекс общежитий на 4000 человек. К 2030 году в стране будет создана сеть из 25 современных университетских кампусов – работу по этому направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.