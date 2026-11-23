Приморский край выиграл конкурс Минтранса России в трёх номинациях, представив проекты доставки грузов беспилотниками для медицины, госуслуг и судоходства.

Как сообщил Telegram-канал «Цифровое Приморье», маршруты разработают для клинико-диагностической лаборатории, краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и судоходной компании. Выполнять перевозки предстоит одноимённой организации, у которой есть практический опыт работы с беспилотными авиационными системами (БАС).

Для лаборатории дроны должны перевозить биоматериалы. Проект для МФЦ предусматривает бесперебойную доставку грузов весом от 2 до 70 кг в несколько десятков населённых пунктов. Расстояние от логистических узлов заказчиков — до 150 км, частота полётов — до 6 рейсов в неделю. Доставку по схеме «судно — берег» предполагают наладить в акватории залива Петра Великого и прибрежной части края. Для неё нужен беспилотник, способный поднять до 410 кг. Предельные габариты груза — 2200 × 1140 × 1130 мм.

Заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко назвал перевозки с кораблей на сушу самым перспективным направлением. Местные порты обрабатывают более трети всех морских контейнеров России. Доставка грузов прямо с судна на причал, площадку или железнодорожную платформу поможет компаниям сократить расходы и быстрее разгружать корабли.

Министерство намерено сделать применение дронов полноценной прибыльной отраслью, а не набором отдельных экспериментов. После проверки на практике модель рассчитывают распространить с Дальнего Востока на всю страну.