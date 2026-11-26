Утром в четверг, 26 ноября, водитель Toyota Vitz погиб при лобовом столкновении со школьным автобусом на дороге между посёлками Смоляниново и Шкотово в Шкотовском округе Приморья. В автобусе находились 11 детей, сопровождающий и водитель.



Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся со школьным автобусом. Водитель Toyota Vitz погиб на месте.



По данным пресс-службы Минздрава Приморья, врачи осмотрели всех детей, которые ехали в автобусе. Серьёзных травм у них не выявили, а дальше они будут наблюдаться амбулаторно. Осмотр проходил в Шкотовской больнице.



Медики осмотрели и водителя автобуса. Госпитализация ему не потребовалась.



Сведений о состоянии сопровождающего в сообщениях ведомств нет. Причины, по которым водитель Toyota Vitz оказался на встречной полосе, пока не названы.