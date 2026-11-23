Во Владивостоке врачи клинической больницы № 1 спасли 34-летнюю женщину с редким осложнением и сохранили её беременность. Как сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края, на 12-й неделе у пациентки разорвалась маточная труба, в которой прикрепился один из двух эмбрионов. Второй эмбрион развивался в матке.



Для женщины это была первая долгожданная беременность. Она наступила после длительного лечения бесплодия и успешного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).



По словам гинеколога Татьяны Буденной, женщину доставили в гинекологическое отделение в крайне тяжёлом состоянии, с признаками шока и низким уровнем гемоглобина. Из-за внутреннего кровотечения в брюшной полости скопилось почти литр крови. Врачи сразу направили пациентку в операционную, где установили источник кровотечения. Даже в таком состоянии женщина просила врачей сохранить ребёнка.



Хирурги удалили повреждённую маточную трубу и остановили кровотечение. Медики сразу начали переливание крови и поддерживали жизненно важные функции организма пациентки.

По словам Буденной, на сегодня женщина уже восстановила силы, а беременность развивается нормально.