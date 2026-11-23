Во Владивостоке вступил в законную силу приговор местному жителю, которому суд назначил 2 года лишения свободы условно за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Испытательный срок также составил 2 года, сообщила пресс-служба УФСБ России по Приморскому краю.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 256 УК РФ и постановил конфисковать водолазное снаряжение.



Сотрудники органов безопасности Приморского края выявили незаконный промысел в бухте Новик. Они обнаружили маломерное судно с двумя членами экипажа, которые добывали водные биоресурсы с помощью снаряжения для подводных погружений.



Во время проверочных мероприятий силовики нашли на борту 707 живых особей дальневосточного трепанга. Общий вес добытых морских животных превысил 70 кг. Задержанные не предъявили документы, которые подтверждали бы законность происхождения находившегося на плавсредстве улова.



Сотрудники изъяли обнаруженных трепангов, после чего всех животных выпустили обратно в естественную среду обитания. Обвинительный приговор по делу о незаконной добыче суд вынес в отношении одного из двух задержанных членов экипажа.