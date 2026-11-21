Ежемесячную выплату из средств материнского капитала в Приморье в этом году оформили родители 7,7 тысячи детей. Поддержка положена семьям, где среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов – 45 074 рублей на человека в месяц, и её можно получать одновременно с единым пособием.

Деньги выделяют на любого ребёнка до трёх лет, а если в семье несколько таких малышей – на каждого. Размер выплаты составляет 21 861 рубль в месяц, что соответствует региональному прожиточному минимуму на ребёнка в Приморье. Мера остаётся одной из самых востребованных в регионе, только за этот год её оформили 7,7 тысячи родителей.

«Заявление об установлении ежемесячной выплаты из средств маткапитала можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если заявление подано не позднее шести месяцев с месяца появления ребенка, выплата осуществляется с месяца рождения малыша. В остальных случаях она осуществляется с месяца обращения за ее назначением. Получать средства можно в дополнение к единому пособию», – рассказала руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.

Требований к трудовой занятости или имуществу родителей нет, значение имеет только доход семьи. Подать заявление удобнее всего через личный кабинет на портале госуслуг, но принимают документы и лично: в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.

Выплата устанавливается на год, после чего владельцу сертификата нужно подать заявление на продление. Если этого не сделать вовремя, поступление средств прекратится, поэтому специалисты фонда советуют не откладывать процедуру на последний месяц.