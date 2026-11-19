Во Владивостоке двух иностранцев приговорили к двум годам колонии общего режима каждого за попытку контрабанды более 1,4 тонны краба. Оба также должны заплатить по 200 тысяч рублей штрафа, сообщили в УФСБ России по Приморскому краю.



Иностранцев задержали на берегу Уссурийского залива. Они загрузили улов краба в маломерное судно и собирались вывезти его за границу Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов изъяли живого и замороженного краба разных видов. Особей, которые могли выжить, вернули в море.



Советский районный суд Владивостока признал задержанных виновными в покушении на контрабанду водных биологических ресурсов по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.