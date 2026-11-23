Минтранс России закрыл для полётов небо над островами и акваторией Дальневосточного морского заповедника в Приморье. Об этом сообщил нацпарк «Земля леопарда», чья дирекция предложила ввести запрет вместе с Минприроды России. Теперь авиадиспетчеры согласовывают маршруты самолётов и вертолётов над заповедной частью залива Петра Великого только с официального разрешения дирекции.



До этого полёты над заповедником ниже двух километров ограничивало только природоохранное законодательство, а за нарушение полагался административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Теперь границы охраняемой акватории и островов отмечены на полётных картах. По данным нацпарка, полёт без разрешения теперь считается грубым нарушением правил использования воздушного пространства. К проверкам подключаются транспортная прокуратура и Ространснадзор, а пилоты рискуют лишиться лётной лицензии.



Каждый год выявляли по два-три случая, когда частные вертолёты и легкомоторные самолёты без разрешения влетали в заповедник и садились на побережье. Инспекторы замечали такие посадки в бухте Астафьева, на острове Попова и на острове Фальшивый.



Нацпарк объясняет запрет необходимостью сохранить биоразнообразие Японского моря. Шум низко летящих самолётов и вертолётов, как и посадки на берегу, сильно тревожит морских млекопитающих и птиц на птичьих базарах, где они гнездятся большими колониями.

С запретом полётов заповедник завершил создание системы охраны на суше, на воде и в воздухе.